Вестник Кавказа

Кобахидзе объяснил отсутствие руководства Грузии на инаугурации Трампа

Кобахидзе объяснил отсутствие руководства Грузии на инаугурации Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, почему на инаугурации Дональда Трампа не будет делегации от грузинских властей. Он передал, что это связано с недопущением на мероприятие иностранных политических лидеров.

Власти Грузии приняли решение не отправлять делегацию на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объяснил причину.

"Учитывая, что инаугурация президента США имеет свой протокол и участие иностранных политических лидеров не допускается, мы приняли соответствующее решение"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что грузинское руководство делает все необходимое для возобновления стратегического партнерства с США и ждет шаги в этом направлении от новой администрации Трампа.

Некоторые грузинские политики будут присутствовать на инаугурации, однако это их выбор, добавил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что инаугурацию Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, посетят бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", включая ее лидера Мамуку Мдинарадзе.

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