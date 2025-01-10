Вестник Кавказа

Путин сделал подарок Пезешкиану по случаю его поездки в Москву

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Иранский президент получил подарок от своего российского коллеги. Вручение подарка состоялось после переговоров, прошедших в столице РФ позавчера.

Президент России Владимир Путин сделал подарок своему коллеге из Ирана по случаю его визита в Москву. Об этом сказано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Вручение памятных подарков состоялось после переговоров двух лидеров, прошедших в эту пятницу.

"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие – самовар"

– Владимир Путин

Иранский лидер поблагодарил президента в РФ и добавил, что в Исламской Республике тоже говорят "самовар".

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