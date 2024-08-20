Случай оспы обезьян выявили в Стамбуле

Иностранца с симптомами осп обезьян госпитализировали в Стамбуле. Он находится на карантине.

Иностранца с симптомами, схожими с оспой обезьян, поместили в карантин в центре Стамбула. Он прибыл из Африки.

Ранее данных о случаи заражения оспой обезьян в стране не фиксировались. В связи с ситуацией медицинские власти начали тщательное расследование его передвижений и контактов, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

"Иностранца с признаками оспы обезьян на теле поместили в карантин в центральном районе Бейоглу. Врачи взяли образцы с тела мужчины для анализов"

– NTV

Карантинные меры включают в себя строгий контроль за состоянием здоровья пациента, а также мониторинг тех, с кем он мог соприкасаться.

Специалисты подчеркивают важность внимательного отношения к потенциальным вспышкам экзотических заболеваний, особенно в условиях глобализации, когда такое путешествие может привести к непредсказуемым последствиям.

В частности, ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Африке ЧС, имеющей международное значение.