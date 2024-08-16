Минздрав Турции не опасается оспы обезьян

Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заверил граждан страны, что оспа обезьян не станет новой пандемией, и сеять панику по этому поводу не стоит – страна не собирается вводить какие-либо ограничения для туристов.

Оспа обезьян не угрожает населению Турции и не станет пандемией, подобно коронавирусу, заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, пишет турецкая газета Milliyet.

"Мы считаем, что нет необходимости в страхе и панике… В соответствии с информацией, которую мы получили от ученых, бытует мнение, что так как болезнь передается при тесном контакте, а не воздушно-капельным путем, она не станет эпидемией, подобной COVID-19, а если и станет, то пандемии не будет"

- Кемаль Мемишоглу

Что касается возможных дополнительных мер предосторожности, то опасаться по этому поводу тоже не стоит - Турция пока не будет ограничивать въезд в страну для туристов, хотя, возможно, на таможне их будут более тщательно проверять на предмет кожных заболеваний, добавил глава турецкого Минздрава.