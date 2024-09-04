Вестник Кавказа

Вождение без прав: легковушка сбила пенсионерку в Минводах

Вождение без прав: легковушка сбила пенсионерку в Минводах
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
На одной из улиц Минеральных Вод автомобиль сбил местную жительницу, переходившую дорогу в положенном месте. Оказалось, что водитель не имел водительского удостоверения и был пьян.

ДТП случилось в Минводах на Ставрополье: иномарка сбила 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, рассказали в Госавтоинспекции края.

"32-летний житель соседней республики, управляя легковым автомобилем "Опель", не предоставил преимущество в движении пешеходу, пересекавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу"

- Госавтоинспекция

В результате он сбил пенсионерку. От удара она получила травмы и была госпитализирована.

Водитель имел пьяный вид, по словам инспекторов. Проходить проверку он не захотел. Позже оказалось, что мужчина ездил по городу без водительских прав и ранее привлекался за пьяное вождение.

Нарушителя арестовали. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

10 новых пожарных машин получит Пятигорск

10 новых пожарных машин получит Пятигорск

Воду отключат в Ессентуках во вторник

Воду отключат в Ессентуках во вторник

Пожар в торговом центре в Зеленокумске ликвидирован

Пожар в торговом центре в Зеленокумске ликвидирован

Ставрополье выбрало главу региона

Ставрополье выбрало главу региона

Ставрополье нарастило производство минералки

Ставрополье нарастило производство минералки

Владимир Владимиров лидирует на ставропольских выборах

Владимир Владимиров лидирует на ставропольских выборах

Мини-молокозавод вот-вот откроется на Ставрополье

Мини-молокозавод вот-вот откроется на Ставрополье

Ставрополье увеличило экспорт в Беларусь

Ставрополье увеличило экспорт в Беларусь

В ДТП с грузовиком на трассе пострадали четыре человека на Ставрополье

В ДТП с грузовиком на трассе пострадали четыре человека на Ставрополье

Сосудистый центр заработал в Буденновске

Сосудистый центр заработал в Буденновске

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы