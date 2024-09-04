Вождение без прав: легковушка сбила пенсионерку в Минводах

На одной из улиц Минеральных Вод автомобиль сбил местную жительницу, переходившую дорогу в положенном месте. Оказалось, что водитель не имел водительского удостоверения и был пьян.

ДТП случилось в Минводах на Ставрополье: иномарка сбила 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, рассказали в Госавтоинспекции края.

"32-летний житель соседней республики, управляя легковым автомобилем "Опель", не предоставил преимущество в движении пешеходу, пересекавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу"

- Госавтоинспекция

В результате он сбил пенсионерку. От удара она получила травмы и была госпитализирована.

Водитель имел пьяный вид, по словам инспекторов. Проходить проверку он не захотел. Позже оказалось, что мужчина ездил по городу без водительских прав и ранее привлекался за пьяное вождение.

Нарушителя арестовали. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.