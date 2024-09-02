Вестник Кавказа

В ДТП с грузовиком на трассе пострадали четыре человека на Ставрополье

В ДТП с грузовиком на трассе пострадали четыре человека на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ночной аварии на трассе на Ставрополье получили травмы четыре человека. Там столкнулись иномарка и фура.

В ночь с 5 на 6 сентября в Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик MAN. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла на 106-м километре трассы "Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды".

Согласно предварительной информации, водитель иномарки въехал в полуприцеп стоящей у дороги фуры.

В результате происшествия получили травмы четыре человека, включая 12-летнего ребенка. Все они находились в салоне легковой машины.

Водители обошлись без травм. По факту произошедшего ведется расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

Пожар на мусорке в Абхазии локализовали спустя 22 дня

Пожар на мусорке в Абхазии локализовали спустя 22 дня

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана

Член &quot;Грузинской мечты&quot; умер в перепалке с оппозиционером

Член "Грузинской мечты" умер в перепалке с оппозиционером

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы