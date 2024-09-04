Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Директор строительной компании попал под следствие за кражу денег, направленных на благоустройство бульвара в Буденновске. Общий ущерб – 7,4 млн рублей.

Глава подрядной компании обвиняется в мошенничестве. Он должен был благоустроить бульвар в ставропольском Буденновске. В отношении его возбуждено уголовное дело, рассказали в краевом управлении ФСБ России.

"Задокументирована деятельность директора строительной фирмы, причастного к мошенничеству, совершенном в особо крупном размере"

- ФСБ России по Ставропольскому краю

Его компания использовала более дешевые аналоги стройматериалов, а остаток от выделенных средств оставляла себе.

"В актах о приемке и справках о понесенных затратах он указал недостоверные данные, что подтвердила экспертиза"

- ФСБ России по Ставропольскому краю

Ущерб оценили в 7,4 млн рублей.