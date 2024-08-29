Вестник Кавказа

Ставропольские электроподстанции проводят замену оборудования

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроподстанции Ставрополья проводят замену оборудования. В частности, проводится мена устаревших выключателей на распределительных устройствах центров питания на современные.

На Ставрополье ведется работа по модернизации оборудования электростанций с целью повышения энергоэффективности, надежности и безопасности энергосистемы. Одним из ключевых аспектов этого процесса является замена устаревших выключателей на распределительных устройствах центров питания на произведенные в РФ.

«На объектах филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» активно проводится замена масляных выключателей на российские вакуумные аналоги. Вакуумные выключатели отличаются высокой производительностью, надежностью и безопасностью в эксплуатации»

– Минэнерго региона

Далее отмечается, что преимуществами таких выключателей является быстрая реакция на отключение, что важно для обеспечения стабильной работы электростанций в различных условиях. Следующим шагом станет замена оборудования на подстанции «Ессентуки-2», где также применятся новейшие технологии из РФ.

Таким образом, обновление оборудования приобретает стабильный характер и способствует совершенствованию энергетической инфраструктуры региона. Использование отечественных технологий не только продвигает развитие местной промышленности, но и обеспечивает надежность и эффективность работы энергосистемы в целом.

 

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