Федеральные дороги частично осветят в КЧР

Ряд самых важных участков трасс федерального уровня получат стационарное освещение в КЧР. Сроки проведения работ – до 2027 года. Фонари поставят в том числе на остановках и пешеходных переходах.

Фонари появятся в течение двух с лишним лет на самых важных участках федеральных трасс в Карачаево-Черкесии, рассказали в республиканском правительстве.

В сообщении уточняется, что работы будут вести специалисты федеральных структур. Освещением снабдят в общей сложности пять участков федеральных трасс.

Работы будут проводиться в срок до 2027 года. За это время планируется осветить более 14 км федеральных дорог СКФО. Два километра приходятся на Карачаево-Черкесию.

Фонари, в частности, поставят в ключевых точках трасс, а именно там, где к ним примыкают или их пересекают другие дороги, а также в местах, где постоянно находятся пешеходы, то есть на переходах и остановках автобусов.