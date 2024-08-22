Вестник Кавказа

Писатель Юрий Поляков представит собрание сочинений в Пятигорске

Писатель Юрий Поляков представит собрание сочинений в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Писатель Поляков представит новое собрание сочинений на фестивале в Пятигорске. "Осенний культурный марафон" проходит с 9 по 14 сентября.

В Пятигорске стартовал фестиваль "Осенний культурный марафон". В рамках мероприятия известный писатель Юрий Поляков представит первые два тома своего нового юбилейного собрания сочинений.

На фестивале "Осенний культурный марафон" Поляков не только представит свои новые работы, но и поделится своими мыслями о литературе и жизни в целом. Это создаст уникальную возможность для читателей не только познакомиться с новыми произведениями, но и увидеть писателя "за кулисами": как он думает, какие проблемы его волнуют, и какие идеи он хочет донести до аудитории.

"В Пятигорске на литературном вечере я представлю первые два тома своего нового 15-томного собрания сочинений, который приурочен к моему грядущему 70-летию в ноябре этого года"

– Юрий Поляков

Юбилейное собрание сочинений Юрия Полякова стало важной вехой не только в его творческой карьере, но и в русской литературе в целом. Первые два тома собрания содержат как известные произведения, так и редкие, ранее не публиковавшиеся материалы.

Фестиваль "Осенний культурный марафон" в Пятигорске уже стал традиционным событием, привлекающим внимание писателей, художников и культурных деятелей со всей страны.

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