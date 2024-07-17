Каха Каладзе не попал в партийный список "Грузинской мечты"

Стали известны 20 фамилий в партийном списке от "Грузинской мечты". Первым в нем идет основатель партии Бидзина Иванишвили. Генсека Кахи Каладзе в списке не оказалось.

Партия власти "Грузинская мечта" опубликовала партийный список к предстоящим парламентским выборам. Первым в нем идет ее основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили, рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на специальном мероприятии.

"Я думаю, вам не будет сложно отгадать первый номер в нашем партийном списке. Я хочу попросить с большим уважением господина Бидзину Иванишвили на сцену"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер также попал в список и занимает там вторую позицию.

Среди фамилий можно заметить и двух чемпионов олимпиады - Гено Петриашвили и Лаша Талахадзе.

В нем не оказалось генерального секретаря партии и градоначальника Тбилиси Кахи Каладзе.

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройду 26 октября.