Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дело о производстве наркотиков. Мужчину арестовали.
В Ставропольском крае арестован местный житель, подозреваемый в создании нарколаборатории. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.
Производство наркотиков происходило прямо в доме мужчины.
"Установлено, что фигурант оборудовал в частном доме в Ипатовском округе лабораторию по производству синтетического наркотического средства для сбыта его затем через "закладки"
– пресс-служба ведомства
В нарколаборатории были обнаружены предметы для изготовления запрещенных веществ, а также почти 18 кг готового наркотического средства.
По данному факту завели уголовное дело.