Вестник Кавказа

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дело о производстве наркотиков. Мужчину арестовали.

В Ставропольском крае арестован местный житель, подозреваемый в создании нарколаборатории. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Производство наркотиков происходило прямо в доме мужчины.

"Установлено, что фигурант оборудовал в частном доме в Ипатовском округе лабораторию по производству синтетического наркотического средства для сбыта его затем через "закладки"

– пресс-служба ведомства

В нарколаборатории были обнаружены предметы для изготовления запрещенных веществ, а также почти 18 кг готового наркотического средства.

По данному факту завели уголовное дело.

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