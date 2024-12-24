Вестник Кавказа

Жительница Ингушетии работала в полиции по фальшивому диплому

Жительница Ингушетии работала в полиции по фальшивому диплому
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фигуранткой уголовного дела стала жительница Ингушетии, которая устроилась на работу в полицию, предоставив поддельный диплом о высшем образовании. События имели место более двух десятков лет назад.

Уголовное дело открыто против жительницы Назрановского района, которая при приеме на работу в полицию фактически солгала о наличии у нее высшего образования, рассказали в МВД Ингушетии.

Подозреваемой сейчас 54 года, ранее она служила в МВД по Ингушетии. Дело открыто по статье 327 Уголовного кодекса, которая определяет наказание за применение поддельного документа, в случае, когда использующий его знал, что он фальшивый.

Как выяснило следствие, более 20 лет назад, 27 августа 2004 года, женщина подала в МВД заявление, в котором просила взять ее на службу. К нему она приложила заверенную нотариусом копию диплома о высшем образовании, понимая, что диплом этот поддельный и на самом деле она его не получала.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего"

– МВД

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