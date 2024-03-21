Вестник Кавказа

Житель КЧР вместо строительства базы отдыха воровал известняк

Житель КЧР вместо строительства базы отдыха воровал известняк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело открыто в Карачаево-Черкесии в отношении мужчины, который на протяжении более чем десяти лет похищал известняк с участков, на которых он обязался построить базу отдыха и пасти скот.

Ущерб на десятки миллионов рублей нанес житель КЧР, незаконно добывая полезные ископаемые в Хабезском районе, рассказали в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

Все началось в мае 2012 года. Тогда районная администрация приняла решение выдать ныне обвиняемому в аренду участки земли. На одном из них он должен был открыть базу отдыха, другой предназначался для пастбища.

Спустя более чем 12 лет, летом прошлого года, была проведена проверка. Сотрудники прокуратуры выяснили, что на выделенных участках была осуществлена кража полезных ископаемых, причем в особо крупных размерах. За это время мужчина похитил свыше 123 тыс т известняка. При этом он нанес ущерб на сумму, превышающую 53 млн рублей.

Похититель известняка проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 158 Уголовного кодекса – "Кража".

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