Бизнесмена подозревают в краже денег при ремонте аппаратов ИВЛ в Ингушетии

Предпринимателю, присвоившему себе деньги при ремонте аппаратов ИВЛ, грозит тюремное заключение. Он обогатился почти на 2 млн рублей

В Ингушетии завели уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в хищении крупной денежный суммы денег при ремонте аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали в МВД региона.

Следствие установило, что гендиректор одного из ООО подписал контракт по ремонту и обслуживание 38 аппаратов ИВЛ с государственным бюджетным учреждением, а затем присвоил себе часть средств

"Отремонтировав только 16 изделий, предприниматель отчитался о полном выполнении работ и получил оплату. Таким образом, он похитил почти 1,9 миллиона рублей (из 3 млн рублей – прим. ред.)"

– пресс-служба ведомства

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Для него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.