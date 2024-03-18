Вестник Кавказа

Ложный киномеханик 6 лет получала зарплату ни за что в КЧР

Ложный киномеханик 6 лет получала зарплату ни за что в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коррупционное преступление раскрыто в Карачаево-Черкесии, виновному – бывшему главе села – вынесли приговор. Мужчину признали виновным в "мертвых душах" на работе.

Бывший глава села фиктивно взял на работу приятельницу в КЧР – она числилась киномехаником, но служебные обязанности полностью игнорировала, сообщает СУ СКР по республике.

Преступление было совершено в Малокарачаевском районе. В 2015 году осужденный, который тогда руководил одним из сел, фиктивно устроил на работу свою знакомую: она получила должность киномеханика в местном доме культуры.

Затем в течение 6 лет, до 2021 года, глава села каждый месяц подписывал табели, согласно которым женщина усердно выполняла свои обязанности. В действительности же на работе она не появлялась, но зарплату успешно получала. В итоге она успела "заработать" более миллиона рублей.

Мужчину судили по статье 285 УК РФ – он злоупотребил своими должностными полномочиями.

Суд вынес приговор: бывший глава села заплатит штраф. Будет возмещен и материальный ущерб, который понесло государство. Кроме того, в течение трех лет осужденный не сможет занимать определенные должности.

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