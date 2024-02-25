Открытие аэропорта Карачаево-Черкесии намечено на 2028 год

Власти КЧР намерены через четыре года сдать в эксплуатацию первый аэропорт в регионе. Таким образом, республика планирует нарастить туристический поток в республику.

Карачаево-Черкесия откроет первый в регионе аэропорт через четыре года. Информация об этом была опубликована на сайте российского правительства по итогам переговоров вице-премьера Александра Новака с главной региона Рашидом Темрезовым.

Отмечается, что благодаря открытию авиагавани в регион увеличится туристический поток.

"По итогам 2023 года отмечается рост по ключевым показателям социально-экономического развития республики. <…> Рост обусловлен в том числе реализацией прорывных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и транспорта. Увеличению притока туристов в Карачаево-Черкесии будет способствовать строительство вблизи курорта "Архыз" аэропорта, он должен заработать в 2028 году"

– правительство РФ

В свою очередь глава региона рассказал, что строительство авиагавани начнется в следующем году. Его планируют возвести в Зеленчукском

По данным Министерства туризма КЧР в прошлом году регион посетили свыше 2 млн туристов, что больше на 10% показателей 2022 года.

Сейчас Карачаево-Черкесия остается единственным регионом СКФО, где нет аэропорта.