Вестник Кавказа

Открытие аэропорта Карачаево-Черкесии намечено на 2028 год

Открытие аэропорта Карачаево-Черкесии намечено на 2028 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КЧР намерены через четыре года сдать в эксплуатацию первый аэропорт в регионе. Таким образом, республика планирует нарастить туристический поток в республику.

Карачаево-Черкесия откроет первый в регионе аэропорт через четыре года. Информация об этом была опубликована на сайте российского правительства по итогам переговоров вице-премьера Александра Новака с главной региона Рашидом Темрезовым.

Отмечается, что благодаря открытию авиагавани в регион увеличится туристический поток.

"По итогам 2023 года отмечается рост по ключевым показателям социально-экономического развития республики. <…> Рост обусловлен в том числе реализацией прорывных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и транспорта. Увеличению притока туристов в Карачаево-Черкесии будет способствовать строительство вблизи курорта "Архыз" аэропорта, он должен заработать в 2028 году"

– правительство РФ

В свою очередь глава региона рассказал, что строительство авиагавани начнется в следующем году. Его планируют возвести в Зеленчукском

По данным Министерства туризма КЧР в прошлом году регион посетили свыше 2 млн туристов, что больше на 10% показателей 2022 года.

Сейчас Карачаево-Черкесия остается единственным регионом СКФО, где нет аэропорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

Курорты Северного Кавказа стали самыми популярными у россиян

Курорты Северного Кавказа стали самыми популярными у россиян

Мужчину наказали за взятку сотруднику ФСБ в Карачаево-Черкесии

Мужчину наказали за взятку сотруднику ФСБ в Карачаево-Черкесии

Выборы президента: женщина залила краской бюллетени в КЧР

Выборы президента: женщина залила краской бюллетени в КЧР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы