Когда и где построят аэропорт в КЧР?

Власти Карачаево-Черкесии планируют возвести в Зеленчукском районе первую в республике авиагавань. Приступить к строительству планируется в следующем году.
Карачаево-Черкесия определилась с местом строительства для первого в регионе аэропорта. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов.
Он уточнил, что авиагавань будет возведена в Зеленчукском районе.
"Планируем в этом году разработать проектно-сметную документацию и в следующем году приступить к строительству. Место определили - это Зеленчукский район, территория большая. Аэропорт будет полноценный, с полосой 3,2 км"
– Рашид Темрезов
Глава региона отметил, что воздушная гавань имеет важное значение для республики в связи с большим объемом туристического потока в КЧР.