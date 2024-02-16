Вестник Кавказа

Когда и где построят аэропорт в КЧР?

Когда и где построят аэропорт в КЧР?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии планируют возвести в Зеленчукском районе первую в республике авиагавань. Приступить к строительству планируется в следующем году. 

Карачаево-Черкесия определилась с местом строительства для первого в регионе аэропорта. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов. 

Он уточнил, что авиагавань будет возведена в Зеленчукском районе. 

"Планируем в этом году разработать проектно-сметную документацию и в следующем году приступить к строительству. Место определили - это Зеленчукский район, территория большая. Аэропорт будет полноценный, с полосой 3,2 км"

– Рашид Темрезов 

Глава региона отметил, что воздушная гавань имеет важное значение для республики в связи с большим объемом туристического потока в КЧР.

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