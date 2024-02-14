Мир напишет диктант на языках народов КЧР

Уже послезавтра, 21 февраля, пройдет третий по счету диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, который будут писать тысячи человек по всему миру – его трансляция будет вестись из госуниверситета имени Алиева в Черкесске.

Через два дня пройдет III международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы КЧР.

"Вместе с площадками в России диктант уже второй год напишут в Турции, Киргизии, Казахстане, Франции, США. В этом году к диктанту присоединится ОАЭ, Саудовская Аравия, Норвегия, Австрия и другие страны"

- пресс-служба главы КЧР

Международный тотальный диктант на языках народов КЧР будут писать на более чем 120 площадках, передает "Интерфакс".

Трансляция диктанта будет вестись из Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д.Алиева, а читать его текст будут известные деятели культуры, внесшие большой вклад в распространение ценностей культуры народов Северного Кавказа.

Главная цель диктанта - популяризация языков народов КЧР в России и за рубежом, а также оценка уровня владения родным языком и поддержка мотивации к его изучению.