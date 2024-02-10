Вестник Кавказа

Зарегистрировать брак стало можно в горах - на Домбае и Архызе

Зарегистрировать брак стало можно в горах - на Домбае и Архызе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокогорные площадки для бракосочетаний стали доступны россиянам. В Карачаево-Черкесии пожениться в красивую дату можно на Домбае и Архызе.

Живописные горные локации стали доступны россиянам, желающим вступить в брак.

На горных курортах Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии стало можно зарегистрировать брак.

В управлении ЗАГСа КЧР уточнили, что церемонии в горах будут проводиться только по определенным, "красивым" датам, а именно - 24 числа каждого месяца до конца 2024 года. Ближайшая доступная для женитьбы в горах Северного Кавказа дата - 24 марта.

Нововведение связано с Годом семьи, который проходит в России в 2024 году. Первые влюбленные пары уже стали семьями - в прошедшие выходные на Домбае на высоте 2277 метров провели высокогорную церемонию бракосочетания для пяти пар.

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