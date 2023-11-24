Сноупарк открыли на курорте Архыз

Высокогорный сноупарк заработал сегодня на всесезонном курорте Архыз в КЧР. Здесь смогут отрабатывать трюки на фигурах и трамплинах и лыжники, и сноубордисты.

Сноупарк для любителей горнолыжного экстрима открылся на курорте Архыз в горах Карачаево-Черкесии.

Новая точка притяжения расположена на южном склоне, высота – 1 750 м. В сноупарке найдут чем заняться и новички, и сноубордисты и лыжники с опытом: на протяженности порядка 250 м созданы 16 различных фигур и трамплинов. Они разделены на две линии – для начального и среднего уровня.

© Фото: Курорт Архыз

Как добраться до сноупарка?

Чтобы попасть в парк, надо воспользоваться канатной дороге "Спутник". На ней необходимо добраться до трасс Белка и Стрелка.