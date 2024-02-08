Армения предложила России продлить работу АЭС

Посол РФ обсудил в Ереване возможность продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Данный вопрос стал одним из центральных на его встрече с главой министерства территориального управления и инфраструктур республики.

Россия и Армения обсудили продление срока эксплуатации Армянской АЭС. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства территориального управления и инфраструктур республики.

Ситуация вокруг АЭС обсуждалась на прошедшей 11 сентября встрече посла РФ в Ереване Сергея Копыркина и руководителя армянского ведомства Гнела Саносяна.

Стороны также поговорили на тему энергетического, транспортного и межрегионального сотрудничества.

Напомним, Армянская АЭС была построена в 60-70 годах XX века. На сегодняшний день это единственная действующая электростанции на Южном Кавказе. Она обеспечивает около 40% общей выработки электроэнергии в республике.

Зачем продлевать жизнь Армянской АЭС?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что нерешительность Еревана в энергетической политике привела к потребности еще раз продлить срок эксплуатации АЭС в Мецаморе, что ставит дополнительные вопросы к армянским властям.

"Здесь вопрос в первую очередь заключается в инвестициях: кто будет платить за продолжение работы Армянской АЭС, на каких условиях будет обеспечиваться ее эксплуатация и на какой срок будет продлена. Армения в последние годы, наоборот, говорила, что хочет строить новую атомную станцию, из чего можно заключить, что как только она закончит строительство новой АЭС, у нее отпадет потребность в дополнительном продлении эксплуатации действующей, и станция в Мецаморе будет закрыта", – сказал он.

"Но к настоящему времени они слишком затянули процесс выбора подрядчика и проекта новой АЭС. Ереван так и не определился, будет ли "Росатом" строить станцию или кто-то другой, какой мощности реакторы ему нужны и так далее. Нет ясности, решились ли армянские власти пойти на Запад и сотрудничать с европейскими либо американскими компаниями в строительстве АЭС и поставке ядерного топлива. К сожалению, вмешался политический фактор, из-за чего начались метания между апробированной технологией и налаженными связями с "Росатомом" с одной стороны и требованием коллективного Запада продемонстрировать политическую лояльность, отсюда и промедления. А промедление с принятием решений ставит в еще худшее положение энергосистему Армении", – указал Игорь Юшков.

"Поэтому теперь встал вопрос о необходимости еще раз продлить срок эксплуатации Армянской АЭС, ведь заменить ее нечем, а без атомной станции Армении придется увеличивать импорт электроэнергии. Дефицит и дороговизна электроэнергии ограничат развитие страны, никаких крупных предприятий она построить не сможет. Поэтому армянскому руководству просто нужно было быстрее принимать решения. Предложенный сегодня вариант с продлением срока эксплуатации – это вынужденная мера, потому что до бесконечности нельзя продлевать эти сроки", – отметил энергетик.