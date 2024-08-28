Удар молнии остановил работу АЭС в Армении

Вечером в пятницу в Армении от сети была отключена единственная в стране АЭС, сообщается, что в электростанцию ударила молния.
"Тридцатого августа примерно в 21.55 (20.55 мск) Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки"
– министерство территориального управления и инфраструктуры страны
АЭС отключилась после удара так как ее системы безопасности, обновленные "Росатомом" в 2021 году, обладают высокой чувствительностью.
"В настоящий момент коллектив занят перезапуском станции"
– ведомство
Отключение АЭС привело к частичному блэкауту в Ереване, Армавире, Эчмиадзине, спустя примерно 15-20 минут электроснабжение возобновилось.