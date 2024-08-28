ЧП с Армянской АЭС: власти назвали причину отключений

Власти Армении признали факт аварии в связи с ситуацией, связанной с временным отключением Армянской АЭС от энергосистемы всей страны.

Отключение Армянской атомной электростанции от энергетической системы Армении было вызвано аварией, которая произошла в системе. Так прокомментировала ЧП пресс-секретарь Мининфраструктуры Сона Арутюнян.

Она написала в соцсети, что энергия, вырабатываемая на АЭС, снова поступает в сеть. Специалисты выясняют, в чем причина произошедшего.

Ранее "Электросети Армении" сообщили об отключении на подстанции "Шаумян-2", которое случилось после фактического выпадения АЭС из энергосистемы Армении, передает Sputnik Армения. В результате с 21:54 (20:54 мск) в Ереване и других районах страны не было света. Он вернулся примерно спустя четверть часа в столицу, в регионы его подали через полчаса.