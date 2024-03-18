Вестник Кавказа

ЧП произошло на Армянской АЭС – пропал свет в Ереване

ЧП произошло на Армянской АЭС – пропал свет в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария произошла на Армянской атомной электростанции. Детали пока неизвестны, но установлено, что АЭС на некоторое время отключилась от энергосистемы страны.

Армянская АЭС в пятницу вечером на какой-то срок "выпала" из энергетической системы страны, о происшествии сообщила компания "Электросети Армении".

В ее пресс-службе уточнили, что в аварийном режиме отключилась автоматика на подстанции "Шаумян-2" (220 киловольт), которая подает электричество на юго-запад Еревана. Из-за этого пропал свет в части районов армянской столицы. Не было электричества и в двух регионах – Армавирском и Эчмиадзинском.

Как передает Sputnik Армения, суть ЧП заключалась в том, что энергия, вырабатываемая на Армянской АЭС, прекратила поступать в сеть, из-за чего и произошло отключение. Причина такого выпадения станции из общей энергосистемы пока не известна.

Свет вернулся в Ереван и Армавирский район спустя 15 минут после отключения. В Эчмиадзинском районе она появилась в 22:26 (21:26 мск).

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