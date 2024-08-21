Дамбу на реке Большая Лаба восстановили в КЧР

В КЧР отремонтировали дамбу на реке Большая Лаба. Стоимость работ составила около 116,5 млн рублей.

Река Большая Лаба, протекающая на территории Урупского района в республике Карачаево-Черкесия, является одной из ключевых водных артерий региона. Однако длительное время недостаточное состояние берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки представляло серьезную угрозу для окружающих населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.

"На реализацию мероприятия Росводресурсы направили около 116,5 млн рублей. Работы проходили в 2023-2024 году по федеральному проекту "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

– Минприроды России

Сооружение, протяженностью 949 м, пострадало на 70%, что создавало реальную опасность обвала и разрушения. Основные причины деградации берегоукрепительной конструкции могут быть связаны с природными факторами: эрозии, изменения водного режима реки, а также недостаточное техническое обслуживание.

В рамках проекта по восстановлению берегоукрепительного сооружения на реке Большая Лаба были проведены работы по очистке и укреплению склонов, замене участков конструкции, подвергшихся разрушению, а также установке дополнительных защитных элементов. Общая стоимость работ составила порядка 116,5 млн рублей, что свидетельствует о масштабе и важности проекта для региона.

Восстановление берегоукрепительного сооружения на реке Большая Лаба в Урупском районе Карачаево-Черкесии является ярким примером успешной реализации инфраструктурного проекта, направленного на обеспечение безопасности и стабильности. Подобные мероприятия играют критическую роль в сохранении окружающей среды, предотвращении чрезвычайных ситуаций и содействии устойчивому развитию региона.