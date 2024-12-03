Заправки для электромобилей установили в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии появилась сеть зарядных станции для электрических автомобилей. В ближайшее время сеть расширится - будет установлена шестая станция.
У владельцев электромобилей появилась возможность заряжать свои авто в населенных пунктах КЧР, сегодня сеть электрозарядок насчитывает пять станций.
"Они располагаются на курортах республики, а также на дорогах следования к ним - в Карачаевске, Хабезе, станице Зеленчукской. Шестая зарядная станция появится в республиканской столице (Черкесске - ред) до конца текущего года"
– пресс-служба главы и правительства КЧР
На создание сети зарядок для электромобилей в регионе в текущем году было выделено свыше 15 млн рублей.