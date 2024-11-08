Энергетики подготовили Карачаево-Черкесию к зиме

На 62 подстанциях Карачаево-Черкесии завершился ремонт оборудования. В нормативное состояние приведено порядка 3 тыс единиц оборудования.

Ремонт оборудования завершился на 62 подстанциях 35-110 кВ в Карачаево-Черкесии, пишет пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Энергетики привели в порядок около 3 тыс единиц оборудования энергообъектов, в том числе силовые трансформаторы, разъединители и выключатели, трансформаторы тока и напряжения.

Кроме того, специалисты уделили особое внимание узловым подстанциям, через которые линии электропередачи идут в соседние с КЧР регионы.