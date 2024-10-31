Трассу в обход столицы намерены построить в Карачаево-Черкесии

В КЧР анонсировали строительство трассы в обход столицы республики. Реализовать проект планируется к 2030-2031 году.
Власти Карачаево-Черкесии собираются построить транспортный обход Черкесска. Об этом руководитель республики поведал в своем Telegram-канале после встречи с главой Росавтодора Романом Новиковым.
Рашид Темрезов отметил, что в настоящее время специалисты занимаются разработкой этого масштабного проекта.
"Здесь важно учесть интересы жителей республики и при этом обеспечить комфортный проезд автомобилей"
– глава КЧР
Он уточнил, что реализовать проект планируется в течение ближайших шести лет.
Кроме того, в республике намерены осуществить капитальный ремонт подъездных путей к Черкесску.