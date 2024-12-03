Вестник Кавказа

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ростова-на-Дону и Краснодара смогут провести февральские праздники на Домбае – 21 февраля в столицу Карачаево-Черкесии отправится туристический поезд "Выходные в Домбае".

У жителей Ростова-на-Дону и Краснодара появилась прекрасная возможность провести февральские праздники в горах Домбая (Карачаево-Черкесия) – они смогут обогатить себя новыми впечатлениями на туристическом поезде "Выходные в Домбае", сообщает на своем сайте компания РЖД.

Поезд выйдет из Ростова-на-Дону в 18:59 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, в 23:07, на час он сделает остановку в Краснодаре, а уже в 9:05 23 февраля прибудет в столицу КЧР город Черкесск.

Туристов ждет насыщенная двухдневная программа в программе которой - заснеженные склоны горнолыжных курортов Домбай и Архыз с лыжными трассами на любой вкус, Тебердинский национальный парк с его волшебными альпийскими лугами и видами горных хребтов и вершин, водопадами и озерами, и, конечно, музей под открытым небом "Нижне-Архызское Аланское городище".

Целебную минеральную воду здесь можно пить прямо из природных источников, запивая ею удивительные блюда национальной кухни.
Билеты на поезд уже появились в продаже, и, что интересно, цены совсем не заоблачные – так, поездка в купейном вагоне стоит от 5 438 рублей, а в вагоне СВ - от 11 175 рублей.
Также при покупке билета на поезд можно дополнительно приобрести двухдневный тур с гидом, трансфером и питанием, говорится в сообщении.

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