В Чечне после капитального ремонта открыли движение в обход города Аргун

Движение в обход города Аргун открыли в Чечне. Для оперативного решения поставленной задачи объект был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги»

В Чечне после завершения капитального ремонта было открыто движение в обход города Аргун. Этот проект по улучшению дорожной инфраструктуры призван не только снизить нагрузку на главный транспортный маршрут, но и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

«Учитывая важность данного маршрутного направления, главой Чеченской Республики было дано поручение о приведении дороги в нормативное состояние с учетом интенсивности движения. В целях оперативного решения поставленной задачи объект был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги»

– первый вице-премьер правительства - министр автомобильных дорог региона Иса Тумхаджиев

По его словам, в рамках этого проекта были выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, установке современных светофоров, созданию остановочных пунктов и обустройству тротуаров. Эти изменения направлены на обеспечение безопасного и комфортного перемещения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Также он чиновник заверил, что республиканское правительство будет продолжать мониторить ситуацию на дорогах и принимать меры для дальнейшего улучшения безопасных условий передвижения.