Ремонт дороги к грузинскому курорту Бахмаро завершен

Участок дороги в 18 км Чохатаури-Бахмаро в регионе Гурия наконец-то отремонтирован и благоустроен, рассказали в министерстве регионального развития Грузии.
В ведомстве уточнили, что ремонтные работы обошлись в 19,2 млн лари (652,1 млн рублей).
Теперь до курорта Бахмаро автомобилисты смогут добираться более комфортно. Дорогу оснастили новым асфальтированным покрытием, железобетонными ограждениями, водопропускными трубами, свежей разметкой и дорожными знаками.
«По информации ведомства, после обустройства дорожной инфраструктуры на отремонтированных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным. Время в пути также сократилось»
- департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии
Курорт Бахмаро известен своим целебным климатом, так как находится на возвышенности в 2 тыс м. Там горный и морской воздух сливается воедино и создает идеальную среду.