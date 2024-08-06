Новую Рикотскую дорогу временно закроют в Грузии

Движение через перевал Рикоти в Грузии в одном из направлений будет временно осуществляться по старой дороге. Это необходимо для проведения работ на новой, скоростной трассе.

Скоростная дорога через перевал Рикоти закроется для едущих с востока на запад автомобилей на время строительных работ, сообщает Департамент автодорог Грузии.

"Для присоединения открытого 27-километрового участка скоростной дороги Рикоти к объездной дороге Зестафони и бесперебойного выполнения работ с 15 августа необходимо временно перевести движение на старую дорогу 18-километрового участка Рикоти"

– дорожное ведомство

В сообщении поясняется, что машины, направляющиеся в западную часть Грузии, на отрезке от Борити до Цева должны будут двигаться по старой дороге. В обратном направлении, с запада на восток, новая трасса закрываться не будет. будет по-прежнему осуществляться по новой магистрали.

В целом отрезок новой дороги Шорапани-Аргвета почти достроен. "Свежие" участки трассы окончательно свяжут в сентябре. С этого момента автомобилисты смогут пользоваться 42 км новой дороги.

На старой дороге через Рикоти также ведутся работы. Там настелено новое покрытие, установлена новая инфраструктура.