Авиадебошира на рейсе Москва-Минводы наказал суд

Москвич получил условный срок. Его судили за дебош в самолете и причинение вреда бортпроводнику.

Суд вынес приговор буйному жителю Москвы. Этой зимой он устроил драку в салоне самолета, летевшего из столицы России в Минеральные Воды, рассказали в пресс-службе судов Ставропольского края.

В тот день мужчина зашел на борт самолета сильно пьяным и сразу начал вести себя неадекватно. Бортпроводники сделали ему не одно замечание. На них дебошир среагировал агрессивно.

С шеи одного сотрудника авиалиний он оторвал элемент одежды и толкнул в плечо. Его начали успокаивать, и в процессе бортпроводник упал и сломал руку, ударившись о пассажирское кресло.

Когда самолет сел, пьяного москвича ждали полицейские, а члена экипажа медики.

Суд приговорил хулигана к условному сроку в два года и испытательному в один.