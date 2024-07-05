Вестник Кавказа

Население продолжает возвращаться в Лачин в Азербайджане

Вид на Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В город Лачин в Карабахе сегодня переезжает 60 граждан Азербайджана. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родной город спустя долгие годы.

В Азербайджане продолжается возвращение граждан на освобожденные после оккупации территории, сегодня в Лачин вернутся 59 человек.

В среду 11 сентября из Гарадагского района азербайджанской столицы в направлении Лачина отправилась автоколонна с переселенцами. Всего в родной город возвращаются сегодня 59 человек в составе 18 семей.

Таким образом, в Лачина обеспечено постоянное проживание 570 азербайджанских семей - население города 2090 человек.

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