Население Шуши увеличится сегодня

Сегодня из Баку в Шушу переезжает 27 азербайджанских семей. Всего в освобожденный город вернулось уже 203 семьи.

В Азербайджане в рамках программы «Большое возвращение» сегодня в Шушу переезжает 27 семей бывших вынужденных переселенцев.

Колонна отправилась утром в субботу из Гарадагского района Баку и прибудет в Шушу через несколько часов. В родной город возвращается 27 семей – 91 человек. Таким, образом сегодня население города Шуша достигнет 760 человек. В освобожденный и восстановленный город вернулись 203 азербайджанские семьи.

Отметим, что накануне в Шуше сыграли первую за 32 года свадьбу.