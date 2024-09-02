Вестник Кавказа

Население Шуши увеличится сегодня

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня из Баку в Шушу переезжает 27 азербайджанских семей. Всего в освобожденный город вернулось уже 203 семьи.

В Азербайджане в рамках программы «Большое возвращение» сегодня в Шушу переезжает 27 семей бывших вынужденных переселенцев.

Колонна отправилась утром в субботу из Гарадагского района Баку и прибудет в Шушу через несколько часов. В родной город возвращается 27 семей – 91 человек. Таким, образом сегодня население города Шуша достигнет 760 человек. В освобожденный и восстановленный город вернулись 203 азербайджанские семьи.

Отметим, что накануне в Шуше сыграли первую за 32 года свадьбу.

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