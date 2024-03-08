Вестник Кавказа

Свадьба состоялась в Шуше впервые за 32 года

Свадьба состоялась в Шуше впервые за 32 года
Азербайджанская Шуша сегодня празднует первую свадьбу после освобождения от оккупации. Свадебная церемония 6 сентября стала первой за 32 года.

Сегодня в культурной столице Азербайджана состоялась первая за 32 года свадебная церемония.

Жители Шуши сыграли свадьбу, это первое бракосочетание, состоявшееся в городе после возвращения в него бывших вынужденных переселенцев. Торжественное мероприятие состоялось в комплексе "Иса булагы", первым, кто связал себя законными узами брака в Шуше стал ветеран Второй Карабахской войны Эльмир Мамедли.

В настоящее время в Шушу вернулось 672 человека, из них 102 переехали накануне свадебной церемонии.

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