Новый генсек НАТО вступит в должность через три недели

Марк Рютте официально возглавит НАТО в начале следующего месяца. Церемония запланирована на 1-е число.
Официальная церемония вступления в должность нового генсека НАТО пройдет 1 октября. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Североатлантического альянса.
В ходе церемонии нынешний генсек Йенс Столтенберг передаст полномочия будущему руководителю организации Марку Рютте.
"Во вторник, первого октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте"
– пресс-служба НАТО
Напомним, Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. Прошлой осенью он должен был покинуть пост генсека, однако в итоге было принято решение продлить его полномочия еще на год.