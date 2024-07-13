Вестник Кавказа

Новый генсек НАТО вступит в должность через три недели

Марк Рютте
© Фото: сайт Европарламента
Марк Рютте официально возглавит НАТО в начале следующего месяца. Церемония запланирована на 1-е число.

Официальная церемония вступления в должность нового генсека НАТО пройдет 1 октября. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Североатлантического альянса.

В ходе церемонии нынешний генсек Йенс Столтенберг передаст полномочия будущему руководителю организации Марку Рютте.

"Во вторник, первого октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте"

– пресс-служба НАТО

Напомним, Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. Прошлой осенью он должен был покинуть пост генсека, однако в итоге было принято решение продлить его полномочия еще на год.

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