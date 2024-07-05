НАТО открывает первый офис на Ближнем Востоке

Североатлантический альянс объявил об открытии нового офиса. Местом его размещения станет не страна-участница альянса, а ближневосточный партнер - Иордания. Новый офис станет первым в арабском регионе.

Первый в ближневосточном регионе офис связи НАТО открывается в Иордании.

Участники Североатлантического альянса приняли решение о создании офиса в Иордании на саммите НАТО, проходившем 9-11 июля.

"Это решение… является значительным шагом в углублении стратегического партнерства между Иорданией и Альянсом. Оно признает важную роль Иордании как оплота стабильности как в региональном, так и в глобальном контексте, а также как давнего лидера в борьбе с транснациональными угрозами, включая терроризм и экстремизм"

– заявление НАТО

Бюро НАТО в Аммане, иорданской столице, будет нацелено на укрепление сотрудничества между НАТО и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Большинство арабских стран стараются сохранять баланс в отношениях с Ираном, держать нейтралитет, не стремятся в НАТО. При этом Иордания признается ключевым партнером НАТО в регионе, и открытие офиса в Аммане станет признанием этого.

"Это обеспечит регулярное взаимодействие между НАТО и иорданскими властями, способствуя тем самым лучшему общему пониманию национального и регионального контекста, а также разработке и реализации партнерских программ и мероприятий, включая, среди прочего, конференции, курсы и обучение"

– заявление НАТО