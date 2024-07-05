НАТО открывает первый офис на Ближнем Востоке

Первый в ближневосточном регионе офис связи НАТО открывается в Иордании.
Участники Североатлантического альянса приняли решение о создании офиса в Иордании на саммите НАТО, проходившем 9-11 июля.
"Это решение… является значительным шагом в углублении стратегического партнерства между Иорданией и Альянсом. Оно признает важную роль Иордании как оплота стабильности как в региональном, так и в глобальном контексте, а также как давнего лидера в борьбе с транснациональными угрозами, включая терроризм и экстремизм"
– заявление НАТО
Бюро НАТО в Аммане, иорданской столице, будет нацелено на укрепление сотрудничества между НАТО и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Большинство арабских стран стараются сохранять баланс в отношениях с Ираном, держать нейтралитет, не стремятся в НАТО. При этом Иордания признается ключевым партнером НАТО в регионе, и открытие офиса в Аммане станет признанием этого.
"Это обеспечит регулярное взаимодействие между НАТО и иорданскими властями, способствуя тем самым лучшему общему пониманию национального и регионального контекста, а также разработке и реализации партнерских программ и мероприятий, включая, среди прочего, конференции, курсы и обучение"
– заявление НАТО