Вестник Кавказа

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске забег вокруг Машука соберет 800 участников. Участникам марафона предложат дистанции для всех возрастов и категорий подготовки.

Каждый год все большее количество участников собираются в городе Пятигорск, чтобы принять участие в традиционном забеге.  

«Традиционный забег «Пятигорское кольцо» приурочен ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, как дань памяти людям, которые отдали жизни в борьбе с этой мировой проблемой и как память людям, которые стали жертвами. В этом году уже представлено более 80 городов в стартовом протоколе и более 30 субъектов Российской Федерации»

– директор серии забегов Kavkaz.run Михаил Шоров

Данное спортивное мероприятие стало символом, объединяющим людей в борьбе с проблемой терроризма. Участники не только проходят трассу вокруг горы Машук, но и выражают свою поддержку семьям и друзьям тех, кто стал жертвой террористических актов. Это мероприятие стало неотъемлемой частью культуры города Пятигорска.

Уникальность забега заключается не только в его символическом значении, но и в масштабе участия. Более 80 городов представлены в стартовом протоколе, а число субъектов Российской Федерации, присутствующих на событии, превышает 30.

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