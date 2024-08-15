Вестник Кавказа

Починили транспортные развязки на М-4 «Дон»

Починили транспортные развязки на М-4 «Дон»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае на М-4 «Дон» завершили ремонт съездов транспортных развязок. Завершить все работы планируют к концу 2024 года.

Дорожники в Краснодарском крае завершили ремонт асфальтобетонного покрытия съездов транспортных развязок на трассе М-4 «Дон» в районе улиц Уральская и Крылатая. Этот этап работ стал возможным благодаря проведению внеплановых ремонтных мероприятий в июле и августе текущего года. Такой выбор дат для проведения работ обусловлен сниженной нагрузкой на дорожное движение в летние месяцы, когда многие находятся на отдыхе или в отпуске.

«Сейчас дорожники меняют асфальтобетонное покрытие на разворотных петлях участка М-4 «Дон» в районе поселков Победитель и Дружелюбный. Для удобства автомобилистов работы проводятся также в вечернее и ночное время с ограничением скоростного режима. С 16 сентября планируется перейти к круглосуточному выполнению ремонта, чтобы уложиться в необходимые сроки»

– пресс-служба ГК «Автодор»

Отмечается, что завершение ремонта съездов транспортных развязок на М-4 «Дон» в Краснодарском крае принесет пользу как водителям, так и пешеходам. Обновленное асфальтобетонное покрытие повысит комфорт и безопасность путешествий, уменьшит риск возникновения аварий и дорожно-транспортных происшествий.

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