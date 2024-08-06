Вестник Кавказа

Обстановка на М-4 "Дон": обнаружена пробка в Горячем Ключе

Обстановка на М-4 "Дон": обнаружена пробка в Горячем Ключе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Машины скопились в пробке на М-4 "Дон" около Горячего Ключа по пути к черноморскому побережью. Заторы также обнаружены в районе поселка Хребтовое.

Толпы автомобилистов спешат спастись от жары и отдохнуть на побережье Черного моря, отчего федеральную трассу М-4 "Дон" сковала огромная пробка в районе города Горячий Ключ на Кубани. Плачевную ситуацию можно отследить на сервисе "Яндекс.Карты".

Периодически заторы встречаются вплоть до границ Туапсинского района, особенно в районе населенного пункта Хребтовое.

Накануне дорога в сторону Черного моря была абсолютно свободна и до Джубги можно было доехать за 1 час 30 минут.

Обычно ситуация на трассе ухудшается в выходные дни, однако сегодняшняя ситуация доказала, что и в будни могут быть заторы.

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