Обстановка на М-4 "Дон": обнаружена пробка в Горячем Ключе

Машины скопились в пробке на М-4 "Дон" около Горячего Ключа по пути к черноморскому побережью. Заторы также обнаружены в районе поселка Хребтовое.

Толпы автомобилистов спешат спастись от жары и отдохнуть на побережье Черного моря, отчего федеральную трассу М-4 "Дон" сковала огромная пробка в районе города Горячий Ключ на Кубани. Плачевную ситуацию можно отследить на сервисе "Яндекс.Карты".

Периодически заторы встречаются вплоть до границ Туапсинского района, особенно в районе населенного пункта Хребтовое.

Накануне дорога в сторону Черного моря была абсолютно свободна и до Джубги можно было доехать за 1 час 30 минут.

Обычно ситуация на трассе ухудшается в выходные дни, однако сегодняшняя ситуация доказала, что и в будни могут быть заторы.