Вдоль трассы М-4 "Дон" тушат сухую траву

В районе Геленджика вдоль федеральной трассы М-4 "Дон" сегодня загорелась сухая трава – возникли три очага возгорания, которые охватили около 800 квадратных метров площади, их тушат местные огнеборцы.

На подъезде к Геленджику вдоль трассы М-4 "Дон" сегодня вспыхнули стазу три очага возгорания – занялась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"Огонь также вспыхнул в районе Киевского поля. Там работают пожарные. По предварительной информации, причиной стал человеческий фактор, жертв и пострадавших нет, как и распространения пламени"

- мэрия Геленджика

В общей сложности пожар охватил площадь около 800 кв м в 14:49, однако бригады огнеборцев были на месте в 14:55, чуть меньше часа им понадобилось, чтобы локализовать огонь, а в 16:16 открытое горение было потушено, передает "АиФ-Юг".

Ситуация находится под контролем, сейчас огнеборцы числом 13 человек с шестью единицами техники занимаются проливкой, чтобы избежать возможного повторного возгорания.