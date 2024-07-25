Пожары и линзы: почему горит Ставрополье

Глава Ставрополья сообщил о том, что на региональных полях продолжают находить конструкции, состоящие из увеличительных линз. Так, по его словам, злоумышленники провоцирую пожары на полях.

В последнее время в Ставропольском крае наблюдается тревожная тенденция — пожары на полях, инициированные поджогами с использованием линз. Это зловещее явление уже зафиксировано в четырех территориях региона, заявил глава Ставрополья.

Линзы, попавшие под солнечный свет, способны быстро разжигать сухую растительность, особенно в условиях засухи. Это приводит к быстрому распространению огня и затрудняет процесс его тушения, угрожая окружающим посевам, дикой природе и жизни людей.

«В Новоалександровском, Андроповском, Александровском и Петровском муниципальных округах горели посевы. Обнаружили там интересные устройства с линзой. Не одна конструкция, а по 19 таких в поле стоят»

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

По словам представителей власти, виновные лица за поджоги полей с использованием линз пока не выявлены. Однако правоохранительные органы активно работают над расследованием инцидентов и поиском преступников.

О том, что на Ставропольских полях начала находить приборы с линзами региональный лидер предупреждал еще в начале июля.