Вестник Кавказа

Пожары и линзы: почему горит Ставрополье

Пожары и линзы: почему горит Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья сообщил о том, что на региональных полях продолжают находить конструкции, состоящие из увеличительных линз. Так, по его словам, злоумышленники провоцирую пожары на полях.

В последнее время в Ставропольском крае наблюдается тревожная тенденция — пожары на полях, инициированные поджогами с использованием линз. Это зловещее явление уже зафиксировано в четырех территориях региона, заявил глава Ставрополья.

Линзы, попавшие под солнечный свет, способны быстро разжигать сухую растительность, особенно в условиях засухи. Это приводит к быстрому распространению огня и затрудняет процесс его тушения, угрожая окружающим посевам, дикой природе и жизни людей.

«В Новоалександровском, Андроповском, Александровском и Петровском муниципальных округах горели посевы. Обнаружили там интересные устройства с линзой. Не одна конструкция, а по 19 таких в поле стоят»

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

По словам представителей власти, виновные лица за поджоги полей с использованием линз пока не выявлены. Однако правоохранительные органы активно работают над расследованием инцидентов и поиском преступников. 

О том, что на Ставропольских полях начала находить приборы с линзами региональный лидер предупреждал еще в начале июля.

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