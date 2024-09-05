Заблудившихся в лесу туристов нашли спасатели в Сочи

Во время прогулки двое путешественников потерялись в лесу. На помощь им подоспели сотрудники МЧС. Их благополучно отвезли в город без каких-либо повреждений.

Спасатели из Сочи помогли потерявшимся туристам около горы Ахун, рассказали в МЧС России.

"В районе рекреационного объекта "Орлиные скалы" поздно вечером заблудились двое туристов. Свой маршрут они начали с горы Ахун"

- ЮРПСО МЧС России

Как только путешественники осознали, что потерялись, то сразу набрали номер спасателей. Им удалось их найти достаточно быстро, так как молодые люди отправили свои точные координаты и не уходили с указанного места. Их обнаружили в недалеко от тропы.

Сотрудники МЧС вывели 18-летнего юношу и 26-летнюю девушку из леса и довезли на машине до города.