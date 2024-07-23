В Сочи появятся новые пешие маршруты для туристов

В Сочи будут организованы новые туристические маршруты, также продолжит улучшаться городская среда, сообщил глава курорта. Для Сочи 2024 год станет рекордным по турпотоку.

Мэр Сочи Андрей Прошунин поделился планами по развитию инфраструктуры и созданию новых пеших маршрутов для туристов.

"Продолжим совершенствовать городскую инфраструктуру и создавать новые турмаршруты, бережно сохраняя нашу уникальную природу. Используем для этого все возможности"

– Прошунин

За лето 2024 года курорт принял 3,2 млн гостей, годовой турпоток ожидается на уровне 8 млн человек, что станет рекордом.