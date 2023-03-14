Как поддержать себя осенью: четыре полезных адаптогена

Осенью для сохранения активности работоспособности, хорошего настроения и бодрости можно взять на вооружение адаптогены. Врач назвал натуральные средства, которые полезно принимать осенью.

Поддержать устойчивость организма в борьбе со стрессами, простудами и осенней хандрой помогут адаптогены, что это такое и как их принимать, объяснил врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук, руководитель компании AlfaBiom Рустем Садыков.

«Адаптогены – это растения и грибы, которые помогают организму адаптироваться к стрессу и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям… они помогают поддерживают баланс и восстанавливать энергию, при этом не оказывая сильного стимулирующего или седативного эффекта»

– фармаколог

Специалист уточнил, что адаптогены в организме воздействуют на систему, отвечающую за реакцию на стресс, корректируют уровень кортизола, поддерживают иммунитет и энергию.

«Адаптогены можно принимать в виде капсул, настоек или добавлять их в коктейли и смузи. Однако эффект проявляется со временем, поэтому лучше принимать адаптогены курсами, начиная с малых доз»

– Садыков

Что относится к адаптогенам? Специалист советует следующие добавки:

женьшень - иммунитет, физическая выносливость, улучшение умственной деятельности;

родиола розовая - хорошее настроение, борьба с усталостью, поддержка когнитивных функций;

ашваганда или индийский женьшень - снижает стресс и тревожность, благотворно влияет на сон, поддерживает гормональный баланс;

кордицепс - лекарственный гриб, способствует энергичности, улучшает работу легких, помогает при физических нагрузках.

Кроме того, свойства адаптогенов есть у элеутерококка, китайского лимонника, заманихи, аралии маньчжурской, продолжил Садыков. Природные адаптогены лучше чередовать, так как они обладают разным воздействием, добавил специалист, передает «Доктор Питер».