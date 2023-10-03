Вестник Кавказа

Схрон с частями оружия и патронами нашли в Ингушетии

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тайник, в котором неизвестные спрятали детали оружия и боеприпасы, нашли силовики на окраине города Малгобек в Ингушетии. Подробности рассказали в полиции.

Сделанный неизвестными схрон с оружием, а точнее с его элементами, нашли стражи порядка в Ингушетии, рассказали в МВД региона.

Потайное место было обустроено злоумышленниками на окраине Малгобека, передает "Интерфакс". Схрон они расположили у водохранилища.

"Внутри оказался мешок с пустым магазином от автомата Калашникова, 5 выстрелов ВОГ-25, корпус гранаты Ф-1 без запала, а также магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм и черный полиэтиленовый пакет с 211 патронами калибра 5,45 мм "

– представитель министерства

Содержимое тайника уже проверили эксперты. Они выяснили, что найденные предметы действительно представляют собой части оружия и боеприпасы.

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