Опубликовано: 12:35, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сочинский нацпарк

В Сочи обнаружили большой схрон незаконного охотничьего оружия. Браконьеров стало больше, потому что в этом году впервые не был открыт сезон охоты.

Оперативная группа Сочинского национального парка нашла большой браконьерский схрон. Подробности рассказал директор парка Сергей Шевелев.

В схроне были обнаружены:

5 единиц оружия,

установку для отслеживания дичи,

обустроенное место для ночевки и охотничьего быта.

По словам Шевелева, находка стала крупнейшей за всю историю природоохранной территории.

Сочинский нацпарк

Почему браконьеры активизировались в Сочинском нацпарке?

Руководство нацпарка связывает рост браконьерства с тем, что в этом году впервые в парке не был объявлен сезон охоты.

В результате в ходе регулярных рейдов и осмотров территории было обнаружено множество правонарушений. В общей сложности за этот год было составлено 310 протоколов об административных преступлениях. Чаще всего они касаются несоблюдения законов об охране окружающей среды.

Отмечается, что из-за негативных тенденций количество патрульных рейдов пришлось увеличить, и теперь нацпарк осматривают круглосуточно.

Сочинский нацпарк

Почему запрещена охота в парке?

Говоря о причинах запрета на охоту, Сергей Шевелев напомнил, что руководство и сотрудники парка не придумывают свои законы, а действуют строго по правилам.

Так, чтобы позволить уменьшить популяцию животных и птиц с помощью охоты, необходимо провести исследования и получить заключение об их численности.

Директор природоохранной территории подчеркнул, что главная задача парка – сохранение биоразнообразия.