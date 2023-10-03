Оперативная группа Сочинского национального парка нашла большой браконьерский схрон. Подробности рассказал директор парка Сергей Шевелев.
В схроне были обнаружены:
- 5 единиц оружия,
- установку для отслеживания дичи,
- обустроенное место для ночевки и охотничьего быта.
По словам Шевелева, находка стала крупнейшей за всю историю природоохранной территории.
Почему браконьеры активизировались в Сочинском нацпарке?
Руководство нацпарка связывает рост браконьерства с тем, что в этом году впервые в парке не был объявлен сезон охоты.
В результате в ходе регулярных рейдов и осмотров территории было обнаружено множество правонарушений. В общей сложности за этот год было составлено 310 протоколов об административных преступлениях. Чаще всего они касаются несоблюдения законов об охране окружающей среды.
Отмечается, что из-за негативных тенденций количество патрульных рейдов пришлось увеличить, и теперь нацпарк осматривают круглосуточно.
Почему запрещена охота в парке?
Говоря о причинах запрета на охоту, Сергей Шевелев напомнил, что руководство и сотрудники парка не придумывают свои законы, а действуют строго по правилам.
Так, чтобы позволить уменьшить популяцию животных и птиц с помощью охоты, необходимо провести исследования и получить заключение об их численности.
Директор природоохранной территории подчеркнул, что главная задача парка – сохранение биоразнообразия.