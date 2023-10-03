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В Сочинском нацпарке нашли рекордный схрон оружия 

В Сочинском нацпарке нашли рекордный схрон оружия 
© Фото: Сочинский нацпарк
В Сочи обнаружили большой схрон незаконного охотничьего оружия. Браконьеров стало больше, потому что в этом году впервые не был открыт сезон охоты. 

Оперативная группа Сочинского национального парка нашла большой браконьерский схрон. Подробности рассказал директор парка Сергей Шевелев. 

В схроне были обнаружены:

  • 5 единиц оружия,
  • установку для отслеживания дичи,
  • обустроенное место для ночевки и охотничьего быта. 

По словам Шевелева, находка стала крупнейшей за всю историю природоохранной территории. 

Сочинский нацпарк

Почему браконьеры активизировались в Сочинском нацпарке?  

Руководство нацпарка связывает рост браконьерства с тем, что в этом году впервые в парке не был объявлен сезон охоты. 

В результате в ходе регулярных рейдов и осмотров территории было обнаружено множество правонарушений. В общей сложности за этот год было составлено 310 протоколов об административных преступлениях. Чаще всего они касаются несоблюдения законов об охране окружающей среды. 

Отмечается, что из-за негативных тенденций количество патрульных рейдов пришлось увеличить, и теперь нацпарк осматривают круглосуточно. 

Сочинский нацпарк

Почему запрещена охота в парке? 

Говоря о причинах запрета на охоту, Сергей Шевелев напомнил, что руководство и сотрудники парка не придумывают свои законы, а действуют строго по правилам. 

Так, чтобы позволить уменьшить популяцию животных и птиц с помощью охоты, необходимо провести исследования и получить заключение об их численности. 

Директор природоохранной территории подчеркнул, что главная задача парка – сохранение биоразнообразия. 

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