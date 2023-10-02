Беспокойство животных закрыло для посещений Тебердинский нацпарк

Опубликовано: 22:22, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необъяснимое беспокойство животных, населяющих Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии, заставило его руководство временно закрыть один из пеших маршрутов.

Администрация Тебердинского национального парка закрыла для посещения пеший туристический маршрут "Кругозор Семенов-Баши", сообщили сегодня в администрации парка.

"Такое решение принято в связи с фактором беспокойства животных, а также для обеспечения безопасности нахождения туристов на территории Тебердинского национального парка"

- руководство Тебердинского нацпарка

В местности, по которой проходит маршрут, замечено скопление животных, и для того, чтобы не тревожить их, было решено ограничить доступ сюда туристов, передает "Интерфакс".

Скорее всего, маршрут останется закрытым весь зимний сезон 2023-2024 годов, добавили в заповеднике.