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Беспокойство животных закрыло для посещений Тебердинский нацпарк

Беспокойство животных закрыло для посещений Тебердинский нацпарк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Необъяснимое беспокойство животных, населяющих Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии, заставило его руководство временно закрыть один из пеших маршрутов.

Администрация Тебердинского национального парка закрыла для посещения пеший туристический маршрут "Кругозор Семенов-Баши", сообщили сегодня в администрации парка.

"Такое решение принято в связи с фактором беспокойства животных, а также для обеспечения безопасности нахождения туристов на территории Тебердинского национального парка"

- руководство Тебердинского нацпарка

В местности, по которой проходит маршрут, замечено скопление животных, и для того, чтобы не тревожить их, было решено ограничить доступ сюда туристов, передает "Интерфакс".

Скорее всего, маршрут останется закрытым весь зимний сезон 2023-2024 годов, добавили в заповеднике.

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Экотропы Тебердинского нацпарка открыли для посещения туристов

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